RB Rankings, Tiers, and Fears

We discuss the concern around Matthews Stafford’s elbow injury before running through our current running back tiers and re-sorting them live on the pod, based on our analysis and news from around training camp. We finish up by reading a listener email.

(2:07) - Matthew Stafford’s elbow injury

(8:57) - Tier 1: Jonathan Taylor, Christian McCaffrey

(10:21) - Tier 2: Najee Harris, Austin Ekeler, Derrick Henry, Dalvin Cook, Joe Mixon, Alvin Kamara, Saquon Barkley

(21:11) - Tier 3: D’Andre Swift, Leonard Fournette, Aaron Jones, James Conner, Javonte Williams, Nick Chubb

(29:38) - Tier 4: Ezekiel Elliott, Cam Akers, Travis Etienne, Breece Hall, David Montgomery

(36:36) - Tier 5: Clyde Edwards-Helaire, JK Dobbins, Elijah Mitchell, AJ Dillon, Rashaad Penny, Antonio Gibson, Miles Sanders, Josh Jacobs, Kareem Hunt

(42:10) - Tier 6: Chase Edmonds, Devin Singletary, Cordarrelle Patterson, Tony Pollard, Damien Harris, Rhamondre Stevenson, Melvin Gordon, Kenneth Walker III

(51:17) - Tier 7: Dameon Pierce, Michael Carter, James Cook, Tyler Allgeier, Isaiah Spiller, Alexander Mattison, Darrell Henderson, James Robinson, Jamaal Williams

(54:19) - Tier 8: Raschaad White, J.D. McKissic, Kenneth Gainwell, Ronald Jones, Raheem Mostert, Khalil Herbert, D’Onta Foreman

(60:59) - Tier 9: Zamir White, Brian Robinson, Hassan Haskins, Gus Edwards, Tyrion Davis-Price, Nyheim Hines, Mike Davis, Mark Ingram

Hosts: Danny Heifetz, Danny Kelly, and Craig Horlbeck

Producer: Craig Horlbeck

